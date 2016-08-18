МЗС відреагувало на плани СНД відправити спостерігачів на "вибори" до російської Держдуми в Крим

Українська сторона офіційно висловила свою позицію виконкому СНД щодо намірів Росії поширити проведення виборів до Державної думи РФ на тимчасово окуповану територію Автономної республіки Крим та Севастополя. Про це УНІАН повідомили у прес-службі МЗС.

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У зовнішньополітичному відомстві України відреагували на затвердження глави місії спостерігачів від СНД на виборах до Держдуми РФ.

"Такі дії Російської Федерації вкотре демонструють нехтування нею державним суверенітетом України, нормами та принципами міжнародного права, зокрема Статутом ООН, резолюцією Генеральної асамблеї ООН A/RES/68/262 «Територіальна цілісність України», Гельсінським заключним актом ОБСЄ 1975 року, Меморандумом про гарантії безпеки у зв’язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї 1994 року, зобов’язаннями згідно з Договором про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією 1997 року та Угодою про створення Співдружності незалежних держав від 1991 року", - наголосили в МЗС.

Дипломати наголосили, що "результати цих псевдовиборів будуть нікчемними і такими, що не створять жодних правових наслідків, а також не будуть визнані ані Україною, ані міжнародним співтовариством, і, у свою чергу, поставлять під сумнів їх легітимність у цілому".

"Українська сторона виступає категорично проти направлення спостерігачів місії на тимчасово окуповану територію АР Крим та Севастополь. Будь-яка участь у так званому спостереженні за виборчим фарсом розглядатиметься як недружній крок, а відвідування АР Крим і Севастополя у порушення встановленого законодавством України "Порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї" потягне за собою відповідальність", - заявили в МЗС.

Нагадаємо, "вибори" до Державної думи Російської Федерації в окупованому Криму заплановані на 18 вересня 2016 року.