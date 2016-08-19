Яценюка викликають в суд за позовом Григоришина

Повістка опублікована сьогодні в офіційному виданні центральних органів виконавчої влади "Урядовий кур'єр".

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"До уваги Яценюка Арсенія Петровича. Печерський районний суд м. Києва викликає Вас як відповідача в судове засідання у цивільній справі за позовом Григоришина Костянтина Іванович", – сказано в документі.

Відповідно до нього, Григоришин звернувся до суду з позовом про захист честі, гідності, ділової репутації і спростування недостовірної інформації.