Яценюка викликають в суд за позовом Григоришина
11:57, 19 серпня 2016Політика
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Печерський районний суд Києва викликає колишнього прем'єр-міністра Арсенія Яценюка як відповідача у справі за позовом бізнесмена Костянтина Григоришина на засідання 13 жовтня.
Григоришин звернувся до суду з позовом про захист честі, гідності, ділової репутації / nfront.org.ua
Повістка опублікована сьогодні в офіційному виданні центральних органів виконавчої влади "Урядовий кур'єр".
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"До уваги Яценюка Арсенія Петровича. Печерський районний суд м. Києва викликає Вас як відповідача в судове засідання у цивільній справі за позовом Григоришина Костянтина Іванович", – сказано в документі.
Відповідно до нього, Григоришин звернувся до суду з позовом про захист честі, гідності, ділової репутації і спростування недостовірної інформації.
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