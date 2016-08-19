Через візит Путіна до Криму Київ підготував ноту протесту
Міністерство закордонних справ України підготувало і найближчим часом направить ноту протесту за фактом візиту президента Росії Володимира Путіна до анексованого Криму.
Про це Крим.Реалії розповіла прес-секретар МЗС України Мар'яна Беца.
«Сьогоднішній візит говорить про тривале нехтування російською стороною нормами міжнародного права, статутом ООН, резолюцією Генеральної асамблеї ООН щодо територіальної цілісності України і законодавством України», – зазначила Беца.
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Вона також назвала спробу російських чиновників інтерпретувати такі візити як внутрішньодержавні поїздки «нікчемними» і такими, що «суперечать міжнародному праву».
«Будемо продовжувати вживати дії політико-правові повернути Криму, для його деокупації», – додала прес-секретар МЗС України.
Як повідомляв УНІАН, Путін прибув до анексованого Криму та провів нараду з членами Ради безпеки.