Через візит Путіна до Криму Київ підготував ноту протесту

Про це Крим.Реалії розповіла прес-секретар МЗС України Мар'яна Беца.

«Сьогоднішній візит говорить про тривале нехтування російською стороною нормами міжнародного права, статутом ООН, резолюцією Генеральної асамблеї ООН щодо територіальної цілісності України і законодавством України», – зазначила Беца.

Читайте такожРосія проводить військові навчання в окупованому Криму

Вона також назвала спробу російських чиновників інтерпретувати такі візити як внутрішньодержавні поїздки «нікчемними» і такими, що «суперечать міжнародному праву».

«Будемо продовжувати вживати дії політико-правові повернути Криму, для його деокупації», – додала прес-секретар МЗС України.

Як повідомляв УНІАН, Путін прибув до анексованого Криму та провів нараду з членами Ради безпеки.