Адвокат Умерова Фейгін заперечує, що йому обмежили виїзд з РФ через піаніно

"Зараз будуть вкидати все на світі. Я прокоментував: я сказав, що давно розлучився, і квартира, яка відійшла моїй дружині - там знаходиться її піаніно. У мене його просто фізично немає. [...] Це вкидається для того, щоб довести, що немає ніякого політичного замовлення на це все", - заявив адвокат, коментуючи інформацію, що з'явилася в пресі, про піаніно, яке він нібито не повернув колишній дружині після розлучення, передає Російська служба Бі-бі-сі.

Читайте такожАдвокат Фейгін: Наша мета у справі Умерова - зупинити маховик репресійФейгін визнає, що обмеження на виїзд з країни було накладено на нього у зв'язку з розлученням. Він вже підкреслював, що обмеження накладено на прохання позивача. На питання про те, чи йшла вимога обмежити його виїзд з Росії від його колишньої дружини, Фейгін відповів, що не хоче обговорювати особисті історії.

"У мене всі фінансові зобов'язання [пов'язані з розлученням] виконані, те саме горезвісне піаніно, яке тепер витягли, воно знаходиться в її квартирі", - підкреслив він.

Адвокат стверджує, що в його розпорядженні є документ, який підтверджує, що він зробив всі належні виплати. У реєстрі боржників за Фейгіним значаться лише несплачені штрафи автоінспекції.

Раніше російські ЗМІ з посиланням на свої джерела повідомили, що Фейгін залишився після розлучення винен дружині більше 900 тисяч рублів (14 тисяч доларів) і піаніно марки Schimmel (на російському ринку оцінюється від 10 до 27 тисяч доларів).

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"Тимчасове обмеження виїзду з РФ було винесено судовими приставами щодо Марка Фейгіна за зверненням представника його колишньої дружини, оскільки є рішення суду, що зобов'язує її виплатити 916 тисяч рублів колишній дружині, а також передати їй піаніно фабрики Schimmel", - заявляли джерела.

Крім того, суд зобов'язав його платити аліменти. "Адвокат також є боржником по трьом штрафам ДІБДР і одному штрафу від московської дорожньої інспекції", - стверджував джерело агентства ТАСС.

Про те, що Марку Фейгину, який захищав панк-групу Pussy Riot, опозиціонера Леоніда Развозжаєва і українського політика Надію Савченко, заборонений виїзд з Росії, стало відомо в четвер.

Адвокат вважає, що рішення про обмеження виїзду було неправомірним. На думку Фейгіна, воно спрямоване на те, щоб перешкодити йому взяти участь у сесії з прав людини ОБСЄ, де він мав намір говорити про становище кримських татар.