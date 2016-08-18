Невиїзний Фейгін: Заборона покидати Росію лежить у політичній площині

Про це він заявив в ефірі "112 Україна".

"Причини (заборони - УНІАН) знаходяться виключно в політичній площині. Рішення виконав, це був звичайний цивільний позов (на Фейгіна склали акт про адміністративне правопорушення, зобов'язавши його виплатити штраф в розмірі 5 тис. рублів - УНІАН), який наклав на мене обов'язки виплатити певну суму, і я її виплатив протягом 5 днів. Але тепер від мене вимагають папір від позивачів про те, що вони задоволені виконанням рішення, а це неможливо, оскільки ми перебували в конфлікті", - розповів Фейгін.

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Адвокат вважає, що йому заборонили виїзд, щоб він не міг розповісти про утиски кримських татар в РФ.

"Мені обмежили виїзд для того щоб я, зокрема, ось мене запрошували до Варшави на ОБСЄ розповісти про те, що татар вбивають і тому в Кремлі, оскільки вони давно зі мною борються, вирішили обмежити виїзд. Тепер я не можу і в Україну приїхати до своїх довірителів. До кінця я не розумію всіх обмежень. Мені кажуть, щоб я оскаржив це в суді, але цей процес затягнеться. Вони хочуть, щоб, поки я захищаю Умерова і низку інших, я не з'являвся за кордоном і не розповідав, що відбувається, ось яка мета", - заявив Фейгін.

Скільки часу займе оскарження цього рішення, Фейгін не знає.

"Обмеження буде діяти, поки я його не оскаржу в суді. Але, суд в Росії ми знаємо який, тобто це може затягнутися від півмісяця до року, в кращому випадку".

Як повідомлялося, Фейгіну заборонили виїзд з Росії. Зараз адвокат займається захистом заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерова.