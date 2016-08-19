Порошенко обговорив з Байденом напружену ситуацію на адмінкордоні з АР Крим і на Донбасі

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Як зазначається в повідомленні, Порошенко поінформував віце-президента США про напружену безпекову ситуацію на адміністративному кордоні з Автономною Республікою Крим і на Донбасі, де продовжуються обстріли з боку бойовиків, зокрема із забороненої крупнокаліберної зброї, а також масштабні військові навчання поблизу російсько-українського кордону.

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Співрозмовники підкреслили важливість політико-дипломатичних зусиль з метою деокупації Криму. Віце-Президент США наголосив на послідовному дотриманні США невизнання окупації Криму.

Порошенко та Байден підкреслили важливість продовження зусиль, в тому числі і в рамках Нормандського формату, з метою виконання Росією Мінських домовленостей, зокрема у безпековій сфері.

Сторони також обговорили важливість надання найближчим часом Україні траншу МВФ та надання кредитних гарантій США, підкреслюється в повідомленні.