Інспектори із США і України виконають спостережний політ над Росією

Про це повідомляють РИА Новости з посиланням на в.о. начальника російського національного Центру по зменшенню ядерної небезпеки Сергій Забелло.

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"У період з 22 по 27 серпня в рамках реалізації міжнародного Договору з відкритого неба спільна місія США і України виконає спостережний політ над територією Російської Федерації на американському літаку спостереження ОС-135Б з аеродрому Улан-Уде", — сказав Забелло.

Він додав, що в ході польоту за узгодженим маршрутом російські фахівці на борту літака спостереження будуть контролювати суворе виконання узгоджених параметрів польоту та застосування передбаченої Договором апаратури спостереження.