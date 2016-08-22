Інспектори із США і України виконають спостережний політ над Росією

04:26, 22 серпня 2016
Політика
633 0

Військові інспектори із США та України з 22 по 27 серпня виконають спільний спостережний політ над Росією у рамках Договору про відкрите небо.

function.mil.ru

Про це повідомляють РИА Новости з посиланням на в.о. начальника російського національного Центру по зменшенню ядерної небезпеки Сергій Забелло.

Читайте такожАмериканські військові виконають спостережний політ над Росією

"У період з 22 по 27 серпня в рамках реалізації міжнародного Договору з відкритого неба спільна місія США і України виконає спостережний політ над територією Російської Федерації на американському літаку спостереження ОС-135Б з аеродрому Улан-Уде", — сказав Забелло.

Він додав, що в ході польоту за узгодженим маршрутом російські фахівці на борту літака спостереження будуть контролювати суворе виконання узгоджених параметрів польоту та застосування передбаченої Договором апаратури спостереження.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter