Порошенко і Дуда закликали світ посилити зусилля для припинення агресії проти України

По це йдеться у спільній декларації президентів, прийнятій у Києві 24 серпня.

«Закликаємо міжнародну спільноту посилити зусилля, у тому числі шляхом політики санкцій щодо агресора, з метою відновлення порушеного міжнародного правопорядку та припинення агресії проти України», - сказано у документі.

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Також президенти підкреслили ключову роль трансатлантичної єдності для забезпечення безпеки та стабільності в Європі і світі та підтвердили підтримку політиці «відкритих дверей» НАТО й визнали право і перспективу України набути в майбутньому повноправне членство у Північноатлантичному альянсі відповідно до волі українського народу.