Дуда: Європейська спільнота повинна розширювати свої кордони

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час спільного виступу з президентом України Петром Порошенком перед українським дипломатичним корпусом сьогодні в Києві.

"Польща завжди буде зміцнювати єдність Заходу і силу Північноатлантичного альянсу. Ми були, є і будемо лояльною і відповідальною країною, яка об'єднує вільні народи. Саме тому Польща сьогодні є тією країною, яка послідовно нагадує, що Європейська спільнота повинна розширювати свої кордони", - заявив Дуда.

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Президент Польщі висловив переконання, що ізоляція призводить до розділення і є перешкодою для побудови миру і порозуміння між народами.

"Натомість відкритість для інтеграції і співпраці зміцнює відносини. І саме тому Польща залишається одним із найбільш активних речників політики відкритих дверей як в рамках Євросоюзу, так і на форумах НАТО", - сказав Дуда.