Фракція НУ-НС не прийшла на засідання Верховної Ради
10:10, 26 вересня 2008Політика
2994 0
Яценюк оголосив перерву
Засідання Верховної Ради України відкрито, однак у його роботі оголошено перерву до 11.00.
Як передає кореспондент УНІАН, голова Верховної Ради Арсеній ЯЦЕНЮК запросив лідерів фракцій на засідання Погоджувальної ради для узгодження сьогоднішнього порядку денного роботи парламенту.
У сесійній залі зареєструвалося 377 народних депутатів.
У повному складі на засіданні відсутня фракція блоку “Наша Україна – Народна самооборона”.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter