Фракція НУ-НС не прийшла на засідання Верховної Ради

10:10, 26 вересня 2008
Політика
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Яценюк оголосив перерву

Засідання Верховної Ради України відкрито, однак у його роботі оголошено перерву до 11.00.

Як передає кореспондент УНІАН, голова Верховної Ради Арсеній ЯЦЕНЮК запросив лідерів фракцій на засідання Погоджувальної ради для узгодження сьогоднішнього порядку денного роботи парламенту.

У сесійній залі зареєструвалося 377 народних депутатів.

У повному складі на засіданні відсутня фракція блоку “Наша Україна – Народна самооборона”.

 

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