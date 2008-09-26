Фракція НУ-НС не прийшла на засідання Верховної Ради

Яценюк оголосив перерву

Засідання Верховної Ради України відкрито, однак у його роботі оголошено перерву до 11.00. Як передає кореспондент УНІАН, голова Верховної Ради Арсеній ЯЦЕНЮК запросив лідерів фракцій на засідання Погоджувальної ради для узгодження сьогоднішнього порядку денного роботи парламенту. У сесійній залі зареєструвалося 377 народних депутатів. У повному складі на засіданні відсутня фракція блоку “Наша Україна – Народна самооборона”.

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