Яценюк по телефону заспокоїв Європу

Президент Європарламенту Ганс-Герт ПЬОТТЕРІНГ переконаний, що Україна вийде з кризи виключно демократичним шляхом.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Верховної Ради України, про це Г.-Г.ПЬОТТЕРІНГ сказав під час телефонної розмови з головою Верховної Ради Арсенієм ЯЦЕНЮКОМ.

Сторони обговорили розвиток сучасної політичної ситуації в України та вірогідні варіанти виходу з неї. Зокрема, глава Європейського парламенту висловив переконання, що подолання існуючої політичної кризи відбудеться виключно демократичним шляхом. За його словами, Україна неодноразово довела, що вона здатна вирішувати складні ситуації саме в такому форматі.

У свою чергу, А.ЯЦЕНЮК, говорячи про вірогідні варіанти подальшого розвитку української політичної ситуації, як то формування нової коаліції або дострокові вибори, запевнив свого європейського колегу, що розвиток подій відбуватиметься виключно за вимогами Конституції України та демократичними стандартами.

Сторони також домовились про двосторонню зустріч у Брюсселі найближчим часом.