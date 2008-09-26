БЮТ вважає Грузію агресором і збирається на вибори

Вчора кореспондент газети " Коммерсант-Україна " став свідком суперечки між представниками НУНС і БЮТ, яка показала, наскільки істотними є відмінності позицій цих політичних сил.

Група журналістів слухала в коридорі парламенту заступника глави фракції НУНС Романа Зварича, який говорив про невизначеність відповідей представників БЮТ на його запитання. В цей час журналісти зупинили главу фракції блоку Івана Кириленка, який проходив повз, і попросили пана Зварича прямо зараз поставити своєму колезі ті запитання, на які він не може одержати відповіді.

– Я вас конкретно питаю. Ви готові засудити акт російської агресії в Грузії? – виконав прохання журналістів Роман Зварич.

– Категорично ні! Тому що агресію почала Грузія, а ми не сторона конфлікту, - несподівано відповів пан Кириленко.

– Я вам пропоную засудити використання Росією нашої суверенної території для здійснення нападу на Грузію! – обурився представник НУНС.

– Ми категорично проти такої оцінки, - відрізав лідер фракції БЮТ. – То ваші переговори – ширма, за якою всі готуються до перевиборів? – уточнили журналісти.

– Абсолютно вірно, - нервово відповів Іван Кириленко, очевидно, маючи на увазі, що причиною перевиборів стануть дії НУНС.

– Враховуючи те, що я почув, - так! – погодився пан Зварич, маючи на увазі вислови лідера фракції БЮТ.