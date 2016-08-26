У Мінську почалося засідання Тристоронньої контактної групи по Донбасу

Про це повідомила у Facebook прес-секретар представника України в Тристоронньої контактної групи Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

«В Мінську почалося засідання Тристоронньої контактної групи», - написала вона.

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Раніше Міністерство закордонних справ Білорусі в Twitter повідомило про початок чотирьох зустрічах робочих груп Тристоронньої контактної групи.

Як повідомляв УНІАН, представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на Донбасі Ірина Геращенко заявляла, що Україна під час засідання Тристоронньої контактної групи 26 серпня знову вимагатиме допуску представників Міжнародного комітету Червоного Хреста до затриманих на окупованих територіях Донбасу і до пошуку зниклих без вісті.