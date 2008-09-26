КС розглядає право Президента призначати референдум

Конституційний Суд України 24 вересня на пленарному засіданні розпочав у формі письмового слухання розгляд справи за конституційним поданням 51 народного депутата України щодо офіційного тлумачення положення пункту 6 частини першої статті 106 Конституції України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КС, у цій справі Конституційний Суд завершив письмове слухання і перейшов до закритої частини пленарного засідання для прийняття Рішення.

Довідка УНІАН. Згідно з пунктом 6 частини першої ст. 106 Основного Закону, Президент України “призначає всеукраїнський референдум щодо змін Конституції України відповідно до статті 156 цієї Конституції, проголошує всеукраїнський референдум за народною ініціативою”.