Донецька облрада засудила "агресію Грузії"

Сьогодні 18-а сесія Донецької обласної ради прийняла Звернення у Верховну Раду України і до Президента України, в якому депутати засудили дії Грузії у військовому конфлікті з Південною Осетією.

Як передає кореспондент УНІАН, у зверненні, зокрема, наголошується: «Ми, депутати Донецької обласної ради, засуджуємо агресію грузинської сторони, яка здійснила збройний напад на Південну Осетію, в результаті якого загинули тисячі ні в чому не винних людей, і підтримуємо дії Росії з встановлення миру».

Депутати облради висловилися проти позиції Президента України Віктора ЮЩЕНКА і Міністерства закордонних справ України по відношенню до цього військового конфлікту, оскільки, на думку облради, ця позиція не відображає «інтереси і сподівання жителів Донецької області». На думку донецьких депутатів, «Україна не повинна була підтримувати Грузію у військовому конфлікті, а повинна була сприяти тому, щоб її дружні відносини з Росією і Грузією сприяли примиренню в регіоні».

Депутати облради в своєму зверненні зажадали від Верховної Ради України «прискорити закріплення в Конституції» норми про позаблоковий статус країни.