Адвокат: Майно і рахунки Клименка арештовані

Адвокат колишнього міністра доходів і зборів Олександра Клименка повідомила про арешт його майна в Україні.

Також арештовано банківські рахунки екс-міністра часів Януковича, повідомила журналістам його захисниця Тетяна Жуковська, передає Українська правда. Адвокат відмовилася повідомити суму арештованого майна. Читайте такожКлименка викликають на допит до ГПУ Захист підкреслює, що суд двічі повертав Генеральній прокуратурі клопотання про початок заочного розслідування щодо Клименка, визнавши відсутність у нього статусу підозрюваного. Також Інтерпол призупинив міжнародний розшук екс-міністра. Як повідомляв УНІАН, глава ГПУ Юрій Луценко заявив, що Клименко та бізнесмен Сергій Курченко завдали Україні 198 млрд гривень збитків.

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