Клименко та Курченко завдали Україні майже 200 мільярдів гривень збитків - ГПУ (відео)

Про це заявив глава ГПУ Юрій Луценко під час виступу з нагоди святкування Дня Незалежності України, передає РБК-Україна.

"За інформацією, яку надає спеціальна група з розслідування злочинів у складі організованої групи Януковича за епізодами діяльності Клименка і Курченка... На сьогодні оцінка збитку досягає 198 мільярдів гривень", - зазначив Луценко.

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При цьому він уточнив, що зараз проаналізовано діяльність тільки половини фірм, пов'язаних з Клименком.

"(Фірми - Ред.) з тих, що були загнані на так звані майданчики Клименка, вкрали приблизно видаткову частину річного бюджету України", - наголосив Луценко.

Як повідомляв УНІАН, Матіос пообіцяв, що до 1 вересня Головна військова прокуратура передасть до суду справи щодо корупціонерів з оточення Віктора Януковича.

"Я не можу озвучувати зараз список обвинувачених у справі Сергія Курченка. Нам доручили і ми це зробимо. До 1 вересня цей список збільшиться в кілька разів. І повірте мені, там будуть досить дивні прізвища", - сказав Матіос.

Раніше в серпні Луценко обіцяв нові затримання усправі екс-міністра доходів і зборів Олександра Клименка.

У вересні 2015 року Клименко був повідомлений про підозру у рамках двох кримінальних процесів: щодо незаконного відшкодування ПДВ у 2012-2013 роках, що призвело до збитків державі в розмірі 3 мільярдів гривень, а також про створення "програмних підприємств" для відмивання коштів.