Матір Онищенка оголосили в розшук

Як повідомляється у розділі «розшук» на сайті НАБУ, Кадирова Інеса Петрівна, 1945 року народження, підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255 (створення злочинної організації), ч. 4 ст. 28 (скоєння злочину за попередньою змовою з групою осіб), ч. 5 ст. 191 (незаконне привласнення або розтрата майна) Кримінального кодексу України.

Як відомо, всього у справі Онищенка фігурують 20 осіб. Він сам, його матір та Валерій Постний вважаються головними організаторами незаконних оборудок.

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Як повідомляв УНІАН, у червні НАБУ і Спеціалізована антикорупційна прокуратура заявили про викриття організованого злочинного угруповання, яке заподіяло шкоду державі у розмірі понад 3 млрд грн в результаті спільної діяльності на підставі угод, укладених з ПАТ «Укргазвидобування». Організатором корупційної схеми, за даними НАБУ, є народний депутат Олександр Онищенко.

5 липня Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Онищенка. Але до того він, користуючись депутатською недоторканністю, виїхав з України. Наразі Онищенко, за останніми даними, перебуває у Лондоні.