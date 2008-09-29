Герман визнає ідею Тимошенко дуже симпатичною

Народний депутат України Ганна ГЕРМАН (фракція Партії регіонів) вважає, що на поточному пленарному тижні необхідно порушувати питання про одночасні вибори Президента та парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Г.ГРЕМАН сказала в інтерв’ю журналістам.

За її словами, “на сьогоднішній день я не маю оптимізму стосовно створення коаліції”. Вона вважає, що досить реальною є можливість оголошення дострокових виборів до Верховної Ради України. При цьому додала, що в такій ситуації необхідно парламенту внести зміни до виборчого законодавства в частині відкритих списків.

Г.ГЕРМАН вважає, що ідея про одночасні вибори Президента України і парламенту є “дуже симпатична і вона була б підтримана суспільством”. “Я думаю, що про це треба говорити на цьому пленарному тижні ”- додала вона.