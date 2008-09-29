Тимошенко вимагає терміново зібрати РНБО

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вважає за необхідне терміново розглянути на засіданні Ради національної безпеки і оборони питання про ситуацію на фінансовому ринку України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні на брифінгу журналістам.

«Я сподівалася, що минулої п`ятниці РНБО розгляне це питання, але тепер я виходжу з публічною ініціативою терміново скликати РНБО, щоб розглянути всі кроки, які повинна робити державна влада зі стабілізації фінансових ринків і фінансового сектора економіки», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При цьому вона підкреслила, що ситуація на фінансовому ринку залежить не від уряду, і рішення всіх проблем у цій сфері знаходиться в компетенції Національного банку і Президента України.