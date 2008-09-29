Тимошенко сподівається, що їй вдасться вибратися до Путіна ще на цьому тижні

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сподівається, що їй вдасться цього тижня відвідати Москву для підписання всіх необхідних документів щодо подальших поставок газу до України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні на брифінгу журналістам.

«Я дуже сподіваюся на те, що мені вдасться домовитися з прем`єр-міністром і урядом Росії, “Газпромом”, і що я зможу цього тижня відвідати з робочим візитом Москву й підписати всі необхідні документи щодо поставок природного газу», - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО.

За словами прем`єр-міністра, вона розраховує, що документи на поставку газу буде підписано до розгляду проекту держбюджету на 2009 рік у першому читанні.

Нагадаємо, що розгляд держбюджету-2009 у першому читанні заплановано на 21 жовтня ц.р.

Ю.ТИМОШЕНКО також підкреслила, що за газ, закачаний у підземні газосховища, розрахунок проведено й боргу за нього немає. За її словами, на сьогоднішній день закачано 9,5 млрд. кубометрів газу.

«Сьогодні це 9,5 млрд. кубометрів (закачаного й сплаченого газу - УНІАН). Ми розраховуємо, що зможемо закачати й проплатити 16,5 млрд. кубометрів до початку опалювального сезону», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Разом із тим, 16 вересня прем`єр заявила, що в сховища України вже закачано 16 млрд. кубометрів газу. «У нас є 16 млрд. кубометрів газу, й це означає, що ми спокійно йдемо в зиму», - заявила тоді Ю.ТИМОШЕНКО, зазначивши, що газ було закуплено за цінами поточного року.