Вашингтон склеїть чашку, яку розбили Ющенко і Тимошенко?

Директор Центру прикладних політичних досліджень “Пента” Володимир ФЕСЕНКО вважає однаковою вірогідність проведення дострокових парламентських виборів і створення нової коаліції в парламенті.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ФЕСЕНКО сказав у ході круглого столу сьогодні в Києві.

“Поки ситуація така, що вірогідність і виборів, і нової коаліції залишається приблизно однаковою”, - сказав він.

При цьому В.ФЕСЕНКО зазначив, що за останні дні вірогідність дострокових виборів зросла, але вона може й зменшитися.

На думку політолога, на цьому тижні виконуватимуть роль два вирішальні чинники для перспектив і виборів, і створення нової коаліції - “боротьба за ЯНУКОВИЧА, який коливається” і конфлікт інтересів між БЮТ і Партією регіонів. Головний конфлікт, вважає В.ФЕСЕНКО, в тому, що Віктор ЯНУКОВИЧ і Юлія ТИМОШЕНКО - конкуренти на наступних президентських виборах.

З цієї точки зору, зазначив він, навіть якщо коаліція буде створена, то вона буде недовговічною.

В.ФЕСЕНКО також вважає, що поки рано скидати з рахунків Президента Віктора ЮЩЕНКА.

“Я б не оцінював його вплив тільки електорально, в рейтингах. Поки він залишається Президентом, хоча б частково контролює і частину силових структур, і частину державних інституцій, його вплив на державну систему буде зіставний із впливом ТИМОШЕНКО і ЯНУКОВИЧА”, - сказав експерт.

На думку В.ФЕСЕНКА, саме тому вони зараз об`єдналися. “Вони об`єдналися проти ЮЩЕНКА, оскільки бачать для себе загрозу в ньому. Якби він не був гравцем, вони б взагалі не брали його до уваги, і не було б антипрезидентських законопроектів, які розглядаються у Верховній Раді. Поки він залишається”, - додав політолог.

В.ФЕСЕНКО також вважає, що етап напівкризи й політичної нестабільності, який спостерігається з кінця 2004 року, на сьогоднішній день не закінчений.

На його думку, ще рано говорити про “смерть оранжевого табору”. “Я б не ставив крапку в його історії, скоріше три крапки”, - сказав він.

Експерт не виключає, що може датися взнаки зовнішній чинник. “Зараз ЮЩЕНКО (перебуває з візитом) в США, і, хто знає, можливо, розбиту чашку ЮЩЕНКА й ТИМОШЕНКО вдасться склеїти західним партнерам, зокрема, Вашингтону. Мінімальний шанс на це я поки залишаю”, - сказав він.

Також В.ФЕСЕНКО допускає варіант того, що БЮТ вдасться сформувати свою більшість у фракції НУ-НС. За його словами, зараз 30 депутатів від НУ-НС виступають за те, щоб було створено коаліцію у форматі БЮТ, НУ-НС і Блоку Литвина. “Раптом ще 7 людей із тих чи інших причин змінять свою позицію й підпишуться під цим варіантом? Тоді, по суті, БЮТ матиме свою більшість у НУ-НС”, - додав він.

В.ФЕСЕНКО також вважає, що рано ставити крапку в перспективах демократичного табору, оскільки з`являються й “постпомаранчеві політсили” Арсенія ЯЦЕНЮКА і Анатолія ГРИЦЕНКА.

При цьому політолог вважає, що якщо створювати нові демократичні прозахідні проекти, то потрібно думати про нову команду, де були б люди з певним авторитетом, ресурсом впливу, де було б сприйняття команди, а не гра одинаків на власні амбіції.

Як зазначив В.ФЕСЕНКО, даний варіант може реалізуватися тільки в разі проведення дострокових парламентських виборів. “Будь-які нові проекти, політичні сили можуть з`явитися тільки через вибори, інших варіантів немає”, - сказав він.