Ющенко та Буш обговорять Грузію, економіку, енергетику і космос

Сьогодні у Вашингтоні Президент України Віктор ЮЩЕНКО та Президент США Джорж БУШ обговорять широкий спектр питань двостороннього співробітництва.

Як передає кореспондент УНІАН, в ході прес-конференції для американських ЗМІ В.ЮЩЕНКО розповів, що на зустрічі обговорюватиметься, зокрема, ситуація навколо грузинсько-російського конфлікту. За словами В.ЮЩЕНКА, поки важко формується модель врегулювання ситуації. “Важко говорити про врегулювання цього конфлікту в перспективі”, - сказав Президент України. Він вважає, що про врегулювання цього конфлікту йтиметься під час переговорів протягом ще багатьох місяців.

Також, повідомив В.ЮЩЕНКО, на зустрічі з американським колегою обговорюватиметься питання двосторонніх економічних відносин.

“Третій блок питань – це енергетичний блок”, - сказав він. Сторони торкатимуться таких важливих тем як співпраця в ядерній енергетиці. Також президенти обговорять питання переходу нафтопроводу “Одеса – Броди” в аверсний режим. В.ЮЩЕНКО сказав, що має намір розповісти Дж.БУШУ про ініціативу створення Балто-Черноморсько-Каспійського простору.

Президент розповів й про переговори з питань співробітництва в космічній сфері, де, на його думку, Україна та США мають гарні перспективи. Зокрема, за словами В.ЮЩЕНКА, сьогодні готується до підписання угода про започаткування україно-американського проекту по запуску ракет й космічних апаратів. Президент наголосив, що продовжується робота над проектом “Морський старт”.

Глава Української держави розповів, що також обговорюватиме з Президентом США співробітництво в оборонній, гуманітарній та інших сферах.