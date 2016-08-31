Штайнмаєр впевнений, що у врегулюванні збройних конфліктів ОБСЄ здатна бути "важливою, як ніколи"

Як передає власний кореспондент УНІАН, відповідна заява розповсюджена ОБСЄ сьогодні, напередодні неформальної зустрічі Ради міністрів ОБСЄ, яка відбудеться 1 вересня в німецькому Потсдамі.

"У сучасному світі, який страждає від багатьох криз, ОБСЄ може бути більш важливою, ніж будь-коли, - в управлінні кризами на сході України, у Придністров'ї та Нагірному Карабаху, іншими конфліктами у Європі, а також з метою підтримки миру і безпеки в цілому", - переконаний Штайнмаєр.

Головуючий в ОБСЄ впевнений, що під час зустрічі у Потсдамі міністри "не будуть боятися вирішувати спірні теми і обговорювати конкретні питання, такі як зміцнення фундаментальних свобод і демократичних стандартів, або як вирішувати нові проблеми, такі як міжнародний тероризм і наслідки переміщення осіб та міграції".

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"Саме тому я з нетерпінням чекаю, щоб привітати у Потсдамі своїх колег з країн-учасниць ОБСЄ. Той факт, що так багато міністрів закордонних справ будуть присутні на зустрічі, відображає важливість ОБСЄ як платформи для діалогу з метою зміцнення миру в Європі і нашої спільної безпеки від Ванкувера до Владивостока", - наголосив він.

За словами Штайнмаєра, одним з важливих питань порядку денного є контроль над озброєнням.

"Я вважаю, що якраз зараз вдалий час, щоб забезпечити значний імпульс з метою підвищення прозорості, зниження ризиків і зміцнення довіри", - додав німецький міністр.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Павло Клімкін у статті для німецької газети написав, що сама ОБСЄ останні роки знаходиться в глибокій кризі.