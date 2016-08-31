ОБСЄ перебуває у глибокій кризі - Клімкін

Про це він написав в авторській статті для німецької газети "Франкфуртер Альгемайне цайтунг", текст якої розміщено на сторінці МЗС України у Facebook.

"Останні роки ОБСЄ знаходиться в глибокій кризі. Її ефективно працюючі структури - БДІПЛ (Бюро з демократичних інститутів та прав людини) та ВКНМ (Верховний комісар ОБСЄ у справах національних меншин) – Москва постійно піддає критиці, їхнє значення принижує, а бюджети прагне скоротити. Користуючись принципом консенсусу, Росія намагається вибити будь-яких реномованих кандидатів з гонки на посади ВКНМ чи представника з питань свободи ЗМІ. Ефективна ОБСЄ сучасній Росії не потрібна. Їй не потрібна ефективна моніторингова місія в Україні. Їй не потрібна поліцейська місія біля свого кордону. Їй не потрібен доступ міжнародних спостерігачів до окупованого Криму", - наголосив Клімкін.

На його переконання, все, проти чого виступає Росія, потрібно саме ОБСЄ, якщо організація хоче довести свою життєздатність у сучасному світі.

На його думку, існує лише дві альтернативи для майбутнього країн-членів ОБСЄ.

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"За першої – ми повертаємося до «духу» ОБСЄ і вже не просто говоримо про довіру, а будуємо структуру довіри, засновану на правилах як на основі загальноєвропейської безпеки. І це потрібно робити швидко. За другої ж альтернативи всі скоро зрозуміють, що забезпечення безпеки – це справа окремих країн, суспільств і громадян. І як тільки це стане реальністю, вони почнуть вдаватися до будь-яких засобів, далеко не завжди раціональних. Тоді нас чекає війна всіх проти всіх. І це вже не буде Європа зразка ХІХ ст. з її «Віденським концертом» та realpolitik, а занурення в нову реальність, де немає місця безпеці, стабільності, цінностям і правилам", - заявив Клімкін.

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Стаття Клімкіна вийшла у зв'язку з проведенням 1 вересня неформальної зустрічі міністрів закордонних справ країн ОБСЄ у Потсдамі. З ініціативою проведення зустрічі для обговорення ситуації в Україні виступив міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр.