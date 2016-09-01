Франція та Німеччина продовжать докладати зусиль для повного виконання Мінських угод
Франція та Німеччина серйозно стурбовані безпековою ситуацією на сході України та надалі докладатимуть зусиль для повного виконання Мінських угод.
Про це йдеться у спільному комюніке президента Франції Франсуа Олланда та канцлера Німеччини Ангели Меркель, повідомляє Посольство Франції в Україні.
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"Президент Французької Республіки Олланд та канцлер Німеччини Меркель висловлюють свою повну підтримку домовленості, отриманій у рамках Тристоронньої контактної групи, стосовно припинення вогню, яке має бути запроваджене в усіх зонах конфлікту з нагоди початку навчального року. Вони наголошують на тому, що цей крок мусить стати початком довготривалого припинення вогню", - йдеться у комюніке.
"Франція та Німеччина висловлюють свою серйозну стурбованість безпековою ситуацією на сході України, зокрема вздовж лінії розмежування. Вони знов підтверджують налаштованість докладати й надалі усіх зусиль в рамках "нормандського формату" з метою повного виконання Мінських угод", - наголошується у зверненні.
Обидві країни вкотре підтвердили підтримку суверенітету і територіальної цілісності України.