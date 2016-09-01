Франція та Німеччина продовжать докладати зусиль для повного виконання Мінських угод

Про це йдеться у спільному комюніке президента Франції Франсуа Олланда та канцлера Німеччини Ангели Меркель, повідомляє Посольство Франції в Україні.

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"Президент Французької Республіки Олланд та канцлер Німеччини Меркель висловлюють свою повну підтримку домовленості, отриманій у рамках Тристоронньої контактної групи, стосовно припинення вогню, яке має бути запроваджене в усіх зонах конфлікту з нагоди початку навчального року. Вони наголошують на тому, що цей крок мусить стати початком довготривалого припинення вогню", - йдеться у комюніке.

"Франція та Німеччина висловлюють свою серйозну стурбованість безпековою ситуацією на сході України, зокрема вздовж лінії розмежування. Вони знов підтверджують налаштованість докладати й надалі усіх зусиль в рамках "нормандського формату" з метою повного виконання Мінських угод", - наголошується у зверненні.

Обидві країни вкотре підтвердили підтримку суверенітету і територіальної цілісності України.