"Нормандський формат" скоро може бути "реанімований" - Порошенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко сказав під час спільного виступу з президентом Польщі Анджеєм Дудою перед українськими дипломатами сьогодні в Києві.

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"Мої переговори з лідерами Німеччини і Франції дають підстави сподіватися, що найближчим часом, незважаючи на будь-які заяви, "нормандський формат" буде реанімовано", - заявив Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, раніше відбулася телефонна розмова Володимира Путіна з канцлером Німеччини Ангелою Меркель і президентом Франції Франсуа Олландом.

Лідери трьох держав домовилися продовжити особисті контакти з української тематики і, зокрема, провести спільну зустріч на полях майбутнього 4-5 вересня в Китаї саміту G20.

Крім того, вони обговорили кгонфлікти, в тому числі перспективи продовження переговорного процесу в Мінському форматі.

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Раніше міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров заявляв, що Україна запропонувала провести зустріч лідерів країн "нормандської четвірки" (України, Німеччини, Франції та Росії) під час щорічного саміту "Великої двадцятки", який відбудеться 4-5 вересня в Китаї.

Варто відзначити, що в останній раз зустріч у "нормандському форматі" відбулася в Парижі в жовтні минулого року. Попередню телефонну розмову з президентом Франції Франсуа Олландом і канцлером Німеччини Ангелою Меркель Путін провів 13 липня 2016 року.