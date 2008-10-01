Кримські росіяни незадоволені показухою інших кримських росіян

Більше 20 зареєстрованих і легалізованих неурядових громадських організацій Криму і Севастополя створили Кримську окружну координаційну раду організацій російських співвітчизників.

Як передає кореспондент УНІАН, рішення про створення ради ухвалено сьогодні в Сімферополі на конференції організацій російських співвітчизників.

«Ми створюємо майданчик для того, щоб обговорювати координацію своїх дій, спільну роботу, для того, щоб прості кримчани знали про те, що хвилює: це соціальні й економічні проблеми, проблеми відносин із Росією, з політичними партіями», - сказав керівник Конгресу російських громад Криму Сергій ШУВАЙНІКОВ.

Серед цілей координаційної ради – захист російської мови, культури та історії, розвиток дружніх відносин Криму та України з Росією, зміцнення ділових і гуманітарних зв`язків із державними органами і громадськими об`єднаннями РФ. Для досягнення цих цілей періодично проводитимуться засідання ради.

«Ми не претендуємо бути монополістами і тим більше висловлювати думку більшості організацій і співвітчизників, які проживають на півострові. Але ми не можемо погодитися, що сьогодні серед організацій російських співвітчизників Криму та Севастополя немає єдності в координації дій», - йдеться в заяві сьогоднішньої конференції російських співвітчизників.

Учасники конференції розкритикували за "формальний і показушний характер" роботу з російськими співвітчизниками, що проводиться окремими організаціями півострова. Ініціатори створення координаційної ради вважають, що така робота не приносить користь співвітчизникам, зате збагачує дані структури за рахунок фінансових коштів, що виділяються урядами Росії та Москви для співвітчизників.