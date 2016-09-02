Луценко внесе в Раду подання для притягнення до відповідальності депутатів за держзраду
17:09, 02 вересня 2016Політика
512 0
Генеральний прокурор Юрій Луценко має намір підготувати і внести до Верховної Ради подання щодо отримання дозволу на притягнення до кримінальної відповідальності ряду народних депутатів за державну зраду.
Зараз слідство підбирає матеріали / Фото УНІАН
Про це Луценко заявив сьогодні на засіданні Комітету ВР з національної безпеки та оборони.
Читайте такожГПУ до кінця року передасть до суду справу щодо Януковича в частині держзради
“Я планую внести до Верховної Ради інші подання на депутатів, причетних до державної зради... Слідство добирає матеріали, щоб мені внести до вас відповідне подання”, - сказав Луценко.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter