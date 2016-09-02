Луценко внесе в Раду подання для притягнення до відповідальності депутатів за держзраду

Про це Луценко заявив сьогодні на засіданні Комітету ВР з національної безпеки та оборони.

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“Я планую внести до Верховної Ради інші подання на депутатів, причетних до державної зради... Слідство добирає матеріали, щоб мені внести до вас відповідне подання”, - сказав Луценко.