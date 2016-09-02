Керівництво Ради закликало розглянути на саміті G20 виконання Росією Мінських угод

Про це йдеться у зверненні керівництва ВР та ряду народних депутатів України до лідерів країн-учасниць саміту G20, повідомляє прес-служба апарату ВР.

Автори звернення закликали поставити на порядок денний саміту G20 питання виконання Росією Мінських домовленостей, у першу чергу, безпекового і гуманітарного блоків, та негайного допуску представників Міжнародного комітету Червоного Хреста як до російських в’язниць, так і до в’язниць на тимчасово окупованій території для участі в процесі звільнення заручників та пошуку зниклих безвісти.

Читайте такожФранція та Німеччина продовжать докладати зусиль для повного виконання Мінських угод

"Ми висловлюємо свою вдячність усім країнам G20, які підтримують суверенітет і територіальну цілісність України та не визнають незаконної окупації Криму, і закликаємо продовжувати тиск на Кремль до повного виконання Російською Федерацією Мінських домовленостей та звільнення всіх заручників і політичних в’язнів", - наголошується у зверненні.

Під ним підписалися голова ВР Андрій Парубій, його перший заступник Ірина Геращенко, голова комітету у закордонних справах Ганна Гопко, заступник голови комітету з питань європейської інтеграції Марія Іонова, депутати від БПП Ірина Луценко, Володимир Ар'єв та Артур Герасимов, а також перший заступник голови фракції "Народний фронт" Андрій Тетерук.

Як повідомлялося, саміт країн "Великої двадцятки" пройде 4-5 вересня у Китаї.