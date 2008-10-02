Яценюк вийшов до нардепів і розвів руками: Литвин не готовий

У Верховній Раді України продовжено перерву до 12.30.

Як передає кореспондент УНІАН, голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК зазначив, що на нараді лідерів фракцій не вдалося домовитись про сьогоднішній порядок денний, який запропонували б три фракції – БЮТ, НУ-НС та Блок Литвина.

Він зазначив, що «Блок Литвина не готовий брати участь в голосуванні по запропонованому порядку денному».

За його словами, тому необхідно подовжити перерву, щоб досягти домовленостей щодо порядку денного на сьогодні.

Як відомо, сьогодні парламент працює в сесійному режимі лише на ранковому засіданні, тобто до 14 год.