У Ющенка кажуть, що Президент не забирав у Тимошенко літак

У Секретаріаті Президента України спростовують заяву прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО про те, що нібито в неї глава держави Віктор ЮЩЕНКО забрав літак, на якому вона мала летіти до Росії.

Керівник інформаційного управління Секретаріату Президента Лариса МУДРАК заявила кореспонденту УНІАН, що за канонами безпеки завжди на виліт Президента готуються два літаки – основний і резервний.

Президент після аварійної посадки вилетів до Львова саме на своєму резервному літаку, сказала вона.

Л.МУДРАК також нагадала, що Державне управління справами має п’ять літаків, які обслуговують вище керівництво держави: Президента, прем’єр-міністра і голову Верховної Ради.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 2 жовтня, літак Президента В.ЮЩЕНКА здійснив аварійну посадку в аеропорту «Бориспіль». За словами прес-секретаря Президента Ірини ВАННИКОВОЇ, посадка була зумовлена технічними несправностями літака. Він перебував у повітрі 20 хвилин.

Пізніше Президент пересів на резервний літак Іл-62 і вирушив до Львова з робочою поїздкою.

Як повідомило УНІАН джерело, Ю.ТИМОШЕНКО в цей час також перебувала в аеропорту, проте порушуючи протокол, не підійшла до Президента привітатися, а одразу зайшла в Зал офіційних делегацій.

Як заявила Ю.ТИМОШЕНКО, оскільки Президент вилетів до Львова на літаку, що призначався для її польоту до Москви, прем`єр та українська делегація у супроводі журналістів вирушать до Москви чартерними рейсами.

В результаті прем`єр вилетіла до Москви чартерним авіарейсом. Представники прес-служби прем`єра уточнили, що Ю.ТИМОШЕНКО вилетіла "маленьким літаком".