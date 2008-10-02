Андрієвський каже, що наступні після транспорту – тарифи на ЖКГ

Киян чекає неприємний сюрприз від столичної адміністрації. Вже найближчим часом тарифи на ЖКГ можуть бути значно збільшені. Про це заявив один з лідерів блоку Віталія Кличка Дмитро Андрієвський.

«Саме такими можуть бути наслідки прийняття рішення «Про тарифну політику», винесеного на сьогоднішнє пленарне засідання», - вважає політик. За правильними фразами про необхідність відповідності тарифів економічно-обґрунтованому рівню стоїть банальне прагнення збільшити ціни на послуги ЖКГ без жодного покращення їх якості».

На думку Дмитра Андрієвського, підвищення тарифів неможливе без незалежної перевірки фінансово-господарської діяльності підприємств ЖКГ та встановлення стандарту послуги. Крім того, треба враховувати платоспроможність населення Києва та принцип випередження зростання доходів населення над зростанням тарифів.

При цьому відповідальність за необґрунтоване підвищення тарифів повинна нести саме адміністрація Черновецького. Згідно із законодавством, встановлення тарифів – це сфера повноважень КМДА. Однак чиновники Черновецького, враховуючи досвід кінця 2006, прагнуть уникнути прийняття непопулярних рішень, перекладаючи їх на депутатський корпус.

«Саме таким маніпулятивним шляхом було підвищено ціни на хлібобулочні вироби та на проїзд у громадському транспорті. На черзі – тарифи на житлово-комунальні послуги», - підкреслив Андрієвський.

Дмитро Андрієвський є депутатом Київради від блоку Віталія Кличка та Головою Української селянської демократичної партії.