Гриценко вважає, що Ющенко у Борисполі вчинив не по-чоловічому

Інцидент між Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ та прем’єр-міністром Юлією ТИМОШЕНКО, що стався в аеропорту «Бориспіль», є вищим проявом ворожості у відносинах між високопосадовцями.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам заявив член фракції НУ-НС, голова парламентського Комітету з питань національної безпеки та оборони Анатолій ГРИЦЕНКО.

«Це найвищий прояв ворожості відносин перших осіб нашої держави, і це дії, які відбуваються всупереч інтересам української держави», - сказав він.

А.ГРИЦЕНКО наголосив, що якби «Президент ЮЩЕНКО вчинив по-чоловічому, відповідально, виходячи з національного інтересу, і дав можливість прем’єр-міністру летіти до Москви для проведення вкрай важливих переговорів з питання постачання газу, він отримав би оплески і підтримку людей».

На думку А.ГРИЦЕНКА, те, що трапилося у «Борисполі», є далеко не чоловічим вчинком. «Президент мав би дати можливість прем’єру вчасно вилетіти на переговори в Москву», - сказав він.