У БЮТ вже шкодують за скасованими сьогодні «гарними» законами

БЮТ виконав свої зобов’язання і тепер НУ-НС має виконати свої.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив в інтерв’ю журналістам народний депутат України Андрій ПОРТНОВ після голосування про скасування ряду законів, прийнятих 2 вересня фракціями Партії регіонів та БЮТ.

За його словами, сьогодні будуть продовжені консультації щодо створення коаліції спочатку між БЮТ і НУ-НС, а потім із з фракцією Блоку Литвина.

А.ПОРТНОВ підкреслив, що БЮТ готовий виконати будь-які ультиматуми «ради того, щоб зберегти парламент, щоб країна знову не опустилася до хаосу».

А.ПОРТНОВ підкреслив, що скасування законів – «це був політичний крок», оскільки закони були конституційними «це були гарні закони і жаль, що вони були скасовані».

А.ПОРТНОВ не виключає можливості нових ультиматумів від фракції НУ-НС. При цьому він заявив: «ми до цього готові».

За його словами, фракція БЮТ та уряд вже багато місяців працює «в системі ультиматумів» і тому «одним менше або більше».

«Нас налякати ультиматумами уже неможливо», - додав А.ПОРТНОВ.