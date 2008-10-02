У Кириленка немає 100-відсоткової упевненості в коаліції НУ-НС та БЮТ

Лідер фракції “Наша Україна – Народна самооборона” В’ячеслав КИРИЛЕНКО вважає, що повноцінні консультації з формування коаліції можуть поновитися після виконання всіх умов, висунутих фракцією НУ-НС.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.КИРИЛЕНКО заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам.

«Це означає, що ми можемо після завершення всіх голосувань, які у нас ще попереду, зокрема, щодо скасування законопроекту про всеукраїнський референдум, щодо спільної позиції по Грузії повертатися до серйозних консультацій зі створення нової парламентської коаліції», - сказав голова фракції.

За його словами, ймовірно, що це буде дуже складний процес, оскільки необхідно вийти на таку публічну позицію і таку угоду, «при якій кожен українець буде спати спокійно».

В той же час лідер фракції НУ-НС зауважив, що у нього немає 100 відсоткової впевненості щодо формування нової коаліції, але після сьогоднішнього голосування щодо скасування ряду законів, з’явилася надія.