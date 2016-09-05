Два роки з моменту підписання "Мінська": у МЗС прокоментували виконання угод Росією

Про це вона повідомила у Twitter.

"5 вересня - 2 роки з підписання Мінського протоколу. Досі Росія як підписант не виконала жодного пункту Мінських угод", - констатувала Беца.

5.09 - 2 роки з підписання Мінського протоколу. Досі Росія як підписант не виконала жодного пункту Мінських угод pic.twitter.com/pHvt1WdBag — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 5 вересня 2016 р.

Нагадаємо, РФ в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. Спочатку РФ поставляла важке озброєння терористам у Луганській і Донецькій областях, а в серпні – практично відкрито ввела на Донбас свої регулярні війська.

Як повідомляв УНІАН, 5 вересня 2014 року в Мінську на зустрічі Тристоронньої контактної групи було підписано попередній протокол до угоди про припинення вогню на Донбасі. 20 вересня було підписано меморандум з 9 пунктів, в яких міститься заборона на застосування всіх видів зброї і ведення наступальних дій. Згідно з документом, сторони конфлікту зобов'язалися відвести свою важку військову техніку від умовної лінії фронту на 15 км кожна. Також меморандумом передбачено, що уздовж всього російсько-українського кордону працюватиме спостережна місія ОБСЄ.

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У Мінську 12 лютого 2015 року відбулися переговори з врегулювання кризи на Донбасі за участю президента України Петра Порошенка, президента Франції Франсуа Олланда, канцлера ФРН Ангели Меркель і президента РФ Володимира Путіна.

За підсумками переговорів було затверджено комплекс заходів, якими, серед іншого, передбачено припинення вогню на сході України, відведення всього важкого озброєння з української території. Також були передбачені обмін і звільнення всіх заручників.

Україна виконує усі свої зобов'язання в рамках Мінських домовленостей, тоді як РФ і підтримувані нею бойовики постійно порушують їх.