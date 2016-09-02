Держдеп: США тиснуть на РФ заради Мінських угод, а не заради демонстрації сили

Про це заявив координатор Держдепартаменту США щодо санкцій Деніел Фрід в інтерв'ю російському виданню Meduza.

"Ми дуже чекаємо того дня, коли (Мінські, - ред.) угоди будуть виконані і режим санкцій можна буде зняти. Мета санкцій саме в цьому, а ще в тому, щоб захистити суверенітет України та її право самостійно визначати своє майбутнє. І зовсім не в тому, щоб показати силу заради власного заспокоєння або нашкодити Росії просто заради того, щоб нашкодити", - пояснив дипломат.

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"Війна була би більш кровопролитною, бої - більш тривалими. Зрештою, без санкцій не було б жодних Мінських угод - тобто не було б рамок для політичного врегулювання кризи. У чомусь ефект санкцій менш очевидний. Наприклад, добитися від Росії дотримання Мінських угод поки що не вийшло. Сподіваюся, що все-таки вийде", - сказав Фрід.

"Санкції не стільки нашкодили російській економіці, скільки оголили її вразливі боки. І вони розроблялися саме з таким розрахунком - ми їх придумували не для того, щоб завдати Росії непоправної шкоди; розрахунок був у тому, щоб Росії стало вигідно сісти за стіл переговорів", - заявив співробітник Держдепу.

Як повідомляв УНІАН, 1 вересня Мінфін США вніс до санкційних списків, складених у зв’язку з анексією Криму і агресією РФ проти України, прізвища ще 17 осіб та назви 20 компаній, зокрема, компанії-підрядники з будівництва Керченського мосту, а також чиновників та представників силових структур з тимчасово окупованого Криму, представників бойовиків на Донбасі.