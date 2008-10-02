Ющенко вважає угоду з Тимошенко дешевшою за папір, на якому та написана

Президент України Віктор ЮЩЕНКО висловлює побоювання, що скасовані сьогодні парламентом закони можуть бути ухвалені знову.

Про це глава держави заявив на прес-конференції у Львові.

Він вважає, що сьогодні немає довіри до заяв. Зауваживши, що немає жодної гарантії, що, наприклад, через 10 днів вони (скасовані закони) не будуть ухвалені. “Як на рівні фракцій можна говорити про довіру, як такій владі можна довіряти, хто дасть гарантію, що ці закони завтра, або через два дні знову не будуть проголосовані”, - сказав він

Він відкинув звинувачення на адресу НУ-НС в тому, що фракція виставляє “жорсткі умови ультиматуму” для збереження коаліції. “Немає ніяких жорстких умов, проблема коаліції в тому, що сама (коаліційна – УНІАН) угода була дешевшою для Ю.ТИМОШЕНКО ніж папір, на якому вона була написана”, - наголосив він.

Президент зауважив, що йому набридла ситуація, коли “рвуть на собі українські сорочки і йдуть у Львів організовувати віче – мені це набридло”. Також, він висловив незадоволення діяльністю уряду, звинувативши його у популізмі. Він назвав це “політичним шарлатанством” і зазначив, що йому така політика набридла.