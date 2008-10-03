Литвин: ворожнеча Президента і прем'єра несе загрозу державі

Блок Литвина не братиме участі в політичних “розводках” Президента України Віктора ЮЩЕНКА та прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО.

Зокрема, лідер цієї політичної сили Володимир ЛИТВИН в прямому ефірі “5 каналу” зачитав заяву блоку з приводу коаліційних переговорів.

“Блок Литвина рішуче засуджує шантаж й ультиматуми, відверту брехню й цинічну напівправду, що ллється з вуст безвідповідальних можновладців. Ми й надалі займатимемо виключно відповідальну позицію, і вимагаємо відповідальних дій від державних керманичів”, - сказав він. “За таких обставин ми вважаємо для себе неприйнятною участь у цинічних політичних “розводках”, - додав В.ЛИТВИН

На думку Блоку Литвина, сьогодні реалізується одна мета – монополізувати владу, дискредитувати й добити своїх опонентів, штучно підвести країну до позачергових виборів.

“Агресія досягла такого рівня, що організатори цих дій навіть не намагаються прикривати свої наміри розмовами про суспільні інтереси. Ворожнеча між Президентом й прем’єр-міністром, що створила тотальну напругу в українському суспільстві і набуває ознак неприхованої війни, несе пряму загрозу фінансово-економічному стану державі й державному суверенітету”, - йдеться в заяві Блоку Литвина.

В.ЛИТВИН підкреслив, що “режисерам кризи” не подобається позиція Блоку Литвина, направлена на забезпечення стабільності в країні, тому “фракція Блоку Литвина оцінює як складові нечистоплотної політичної гри, з одного боку, заклики до коаліції, члени якої є взаємоненависниками, з другого – акції з дискредитації нас в очах людей”, - сказав В.ЛИТВИН.

Він зазначив, що його фракція відстоюватиме в парламенті виключно питання, пов’язані з покращенням життя людей. “Ми проти хаосу, безладу, породжених владою, штучного підштовхування України до дострокових виборів, ігнорування думки переважної більшості населення з цього приводу – це ніщо інше як волюнтаризм й прагнення насадити диктатуру”, - наголосив В.ЛИТВИН. На його думку, якби керівники держави мали дійсно бажання спільно працювати у правовий спосіб й об’єднати свої зусилля заради країни, вони б сприяли існуванню дієвого, працюючого парламенту, й діловій атмосфері між гілками влади.

Водночас, на уточнююче запитання, чи означає його заява те, що Блок Литвина більше не братиме участі в переговорах про створення коаліції, В.ЛИТВИН не дав прямої відповіді: “Ми будемо вести діалог з усім парламентом, з усіма фракціями, але хочу сказати: участі у політичних “розводках” ми брати не будемо. Тому що сьогодні один ультиматум - проголосували, однак це нічого не дає, бо через 10 днів можуть все переголосувати”.