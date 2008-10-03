Ющенко розпустить парламент - політолог

Сьогодні вночі вибіг термін, який на думку деяких українських політиків та експертів, був відведений на створення в парламенті нової коаліції. Це означає, що президент Ющенко може розпустити парламент. У четвер він заявив, що готовий до цього. Німецький політолог, викладач Кельнського університету Гергард Сімон прогнозує, що Ющенко так і вчинить. В інтерв’ю українській програмі «Німецької хвилі» Сімон сказав:

«Я не думаю, що Ющенко вже зараз розпустить парламент. Мине ще певний час. Але я побоююся, що врешті-решт, можливо через кілька тижнів, Ющенко таки піде на цей крок. Причина проста – не вдасться створити нову коаліцію. Це не позитивне вирішення проблеми, але позитивного, здається, в такій ситуації просто немає». Сімон вважає, що не вдасться ані відновити попередню коаліцію, ані утворити нову, в тому числі – у складі Блоку Тимошенко і Партії регіонів. У першому випадку експерт не вірить у зникнення особистої напруги між представниками БЮТ і НУ-НС. Співпраця ж між БЮТ і ПР, на думку експерта, приречена до поразки через різні позиції з центральних політичних питань. Призначивши нові вибори, каже Сімон, Ющенко отримає шанс приходу нових політичних сил у парламент і нових політиків у всі партії. Ці партії та політики, вважає Сімон, будуть змушені створити нову більшість.