З Сонця зникли всі "плями"

Більше 50 років на Сонці не спостерігалося такої малої кількості "плям", як цього року. З цієї причини учені навіть назвали 2008 рік "найбілішим роком" космічної ери, пише La Repubblica. Щось подібне відбувалося в 1954 році. Ось і вчора на поверхні Сонця не було жодної плями, і така ситуація спостерігається впродовж більше 200 днів з початку цього року (у 1954 році був 241 день без плям на Сонці).

Але на Сонці відбувається і ще щось аномальне. Учені з NASA повідомили, що зоряний вітер втрачає силу. "Середній тиск знизився на 20% в порівнянні з серединою 90-х років. Це найнижчий тиск з моменту початку моніторингу, іншими словами, за 50 років", – розповів Дейв Маккомас з Southwest Research Institute в Сан-Антоніо (США). І це ще не все. "Протягом останніх 10-12 років на 30% слабшало фонове магнітне поле", – додав Ерік Познер з NASA.

Які наслідки всього цього? Поки, на думку учених, передчасно робити які-небудь висновки. Були роки, коли на Сонці не спостерігалося плям по 200-300 днів, і це не мало ніяких наслідків, але деякі учені дивляться трохи далі. Девід Хетеуей, фізик з проблем Сонця в NASA, відзначає, що в період між 1645 і 1715 роком відмічався безпрецедентний мінімум сонячної активності, і в цей період на Землі спостерігався "малий льодовиковий період", період з особливо холодними зимами.

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