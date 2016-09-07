Кучма полетів до Мінська
10:54, 07 вересня 2016Політика
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Представник України в Тристоронній контактній групі Леонід Кучма вилетів до Мінська для участі у засіданні.
Кучма вилетів у Мінськ / Фото УНІАН
Про це повідомила його прес-секретар Дарка Оліфер, передає ЛІГА.net.
Сьогодні відбудеться зустріч тристоронньої контактної групи (Україна, ОБСЄ, Росія) в Мінську.
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Раніше заступник глави Адміністрації президента Костянтин Єлісєєв заявив, що Україна має намір на зустрічі Тристоронньої контактної групи в Мінську 7 вересня ініціювати розгляд питання надання незворотного і всеосяжного характеру режиму припинення вогню на Донбасі, який був оголошений з 1 вересня.
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