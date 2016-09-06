Україна в Мінську наполягатиме на незворотному та всеохоплюючому припиненні вогню на Донбасі - АП
Україна має намір на зустрічі Тристоронньої контактної групи у Мінську 7 вересня ініціювати розгляд питання надання незворотного та всеохоплюючого характеру режиму припинення вогню на Донбасі, який було оголошено з 1 вересня.
Про це заявив у радіопрограмі "Донбас. Реалії" заступник глави Адміністрації президента Костянтин Єлісєєв, йдеться у повідомленні прес-служби глави держави.
"Засідання Тристоронньої контактної групи у Мінську відбувається раз на два тижні і якраз там ми хотіли б обговорити питання надання незворотного характеру режиму припинення вогню, який був оголошений за ініціативою Президента України з 1 вересня цього року", - сказав він.
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Як повідомляв УНІАН, 26 серпня Тристороння контактна група заявила про необхідність припинення вогню на Донбасі з 1 вересня, коли розпочнеться новий навчальний рік.
За даними зведень штабу антитерористичної операції, з 1 серпня кількість обстрілів з боку бойовиків значно зменшилася і залишається відносно невеликою, хоча повністю обстріли не припинилися.