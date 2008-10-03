Луценко: результат виборів наперед відомий

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО заявляє про свою готовність брати участь у виборчій кампанії у разі проведення дострокових виборів до Верховної Ради України. Про це він заявив журналістам в Маріуполі, де перебував з робочою поїздкою.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами Ю.ЛУЦЕНКА, "якщо найближчим часом буде оголошено про перевибори, безумовно, я буду вимушений йти на них. Не тому, що мені так хочеться, а тому, що дуже багато людей вимагають від мене сказати своє слово".

Глава МВС підкреслив, що він як міністр не може всього сказати. "Але якщо будуть вибори - умовності будуть відкинуті, і я скажу все, боюся, що багатьом не поздоровиться", - підкреслив він.

Разом з тим Ю.ЛУЦЕНКО завірив, що йому не хочеться думати про дострокові вибори. "Я ховатимуся за своє небажання до моменту їх (виборів) оголошення ", - відзначив Ю.ЛУЦЕНКО.

Також міністр додав: "Треба буде, я піду на вибори, але я робив і роблю все, щоб вони не відбулися, щоб політики домовилися між собою".

При цьому Ю.ЛУЦЕНКО сказав, що вважає безглуздим проведення дострокових парламентських виборів в Україні, оскільки їх результат вже наперед відомий.

"Всі наперед знають результат парламентських виборів. Я особисто, якщо вибори будуть оголошені, робитиму все, щоб на кожному мітингу "Нашої України", яка розвалила коаліцію, звучало одне-єдине питання: з ким у вас буде наступна коаліція - з БЮТ? Тоді навіщо все це було організовувати? З Партією регіонів? Так чому ви цього не зробили?", - сказав глава МВС.

Як відзначив Ю.ЛУЦЕНКО, "сенс в чому цих виборів? Який сенс розбурхувати країну і знову розділити її на лівих, правих, російських, українських? Сенс тільки в грі амбіцій, в бажанні обдурити людей?".

Міністр також висловив надію на те, що "політичні вожді все-таки зрозуміють відсутність сенсу і мети дострокових виборів". "Світ у фінансовій кризі: невже найголовніше обирати цих діячів?", - висловив подив Ю.ЛУЦЕНКО.