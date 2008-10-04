Яценюк думає, що переговорами можна утримати Ющенка від розпуску ВР

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК переконаний, що поки триватимуть перемовини у парламенті про створення коаліції Президент не розпустить парламент.

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.ЯЦЕНЮК заявив на імпровізованому брифінгу у кінотеатрі «Чернівці», де брав участь у відкритті фотовиставки для незрячих «Доторкнутись і побачити», до організації якої також долучився і його благодійний фонд «Оупен Юкрейн».

«У той час, поки тривають перемовини у стінах парламенту, то потрібно дати можливість політичним силам завершити ці перемовини. Якщо стане зрозуміло, що немає жодних можливостей до відновлення коаліції, а тепер мова може йти лише про відновлення демократичної коаліції з БЮТ та НУ-НС, а не створення нової, ось тоді за Конституцією Президент має право прийняти рішення щодо розпуску парламенту», - зазначив він.

А.ЯЦЕНЮК додав, що йому офіційно інформація про рішення Президента розпустити парламент не надходила. «Сьогодні консультації проводяться, хоча я маю особливу позицію з цього питання. Але ще раз наголошую – ми повинні всі чітко зрозуміти. Розпуск парламенту – це самий останній інструмент, який може застосувати Президент».

Водночас А.ЯЦЕНЮК заявив, що не вірить, що до вівторка вдасться прийти у парламенті до якогось конструктивного рішення, однак переконаний, що ці консультації, якщо вони триватимуть, «можуть певним чином підштовхнути переговорні сторони до прогресу у переговорному форматі».

На запитання журналістів, чи погодиться у випадку відновлення демократичної коаліції А.ЯЦЕНЮК знову очолити парламент, він відповів, що йому у цьому випадку «абсолютно байдужа власна доля». «Мене більше турбує відновлення демократичної коаліції як такої», - додав він.

Водночас спікер парламенту виключив проведення одночасних виборів до ВР і виборів Президента країни. «Для цього треба змінювати українську Конституцію, що зараз мало реально», - підкреслив він.