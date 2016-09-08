"Батьківщина" поповнилася ще одним депутатом

Як передає кореспондент УНІАН, про це на пленарному засіданні повідомив голова Верховної Ради Андрій Парубій.

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Як повідомляв УНІАН, 17 липня в семи одномандатних округах відбулись проміжні вибори до парламенту. Зокрема в окрузі № 151 (Полтавська область) переміг висуванець "Батьківщини" Богдан. 6 вересня він та ще шестеро народних депутатів склали присягу.