"Батьківщина" поповнилася ще одним депутатом
10:23, 08 вересня 2016Політика
936 0
Народний депутат Руслан Богдан увійшов до фракції "Батьківщина".
Депутат Богдан увійшов до фракції "Батьківщина" / batkivshchyna.od.ua
Як передає кореспондент УНІАН, про це на пленарному засіданні повідомив голова Верховної Ради Андрій Парубій.
Читайте такожДовибори до Ради: стали відомі переможці у п'яти округах
Як повідомляв УНІАН, 17 липня в семи одномандатних округах відбулись проміжні вибори до парламенту. Зокрема в окрузі № 151 (Полтавська область) переміг висуванець "Батьківщини" Богдан. 6 вересня він та ще шестеро народних депутатів склали присягу.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter