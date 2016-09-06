У Верховній Раді склали присягу семеро народних депутатів

Як передає кореспондент УНІАН, це Сергій Шахов, обраний в окрузі № 114 (Луганська область, висуванець партії "Наш край"); Богдан Руслан, обраний в окрузі № 151 (Полтавська область, висуванець партії "Батьківщина"); Ірина Констанкевич, яка перемогла в окрузі № 23 (Волинська область, висувалась від партії "Українське об'єднання патріотів – УКРОП"); Тетяна Ричкова, обрана як самовисуванка в окрузі № 27 (Дніпропетровська область); Віктор Шевченко, обраний в окрузі № 85 (Івано-Франківська область, висуванець партії "УКРОП"); Юрій Одарченко, який переміг в окрузі № 183 (Херсонська область, кандидат від ВО «Батьківщина»); Максим Микитась, що переміг в окрузі № 206 як самовисуванець (Чернігівська область).

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Під час складання присяги Микитасем народні депутати почали скандувати: «Ганьба!».

Як повідомляв УНІАН, 17 липня у семи одномандатних округах відбулись проміжні вибори до парламенту. Це округ № 23 (Волинська область), оскільки у серпні 2015 році помер народний депутат Ігор Єремеєв; № 27 (Дніпропетровська область) - у грудні 2015 року склав депутатські повноваження Борис Філатов, обраний міським головою Дніпра; № 85 (Івано-Франківська область) - у квітні цього року склав депутатські повноваження Ігор Насалик, призначений міністром енергетики і вугільної промисловості; № 114 (Луганська область) - у травні склав депутатські повноваження Юрій Гарбуз, призначений на посаду голови Луганської обласної військово-цивільної адміністрації; № 151 (Полтавська область) - у квітні склав депутатські повноваження Тарас Кутовий, який став міністром аграрної політики і продовольства; №183 (Херсонська область) - у травні склав депутатські повноваження Андрій Гордєєв, призначений на посаду голови Херсонської облдержадміністрації; № 206 (Чернігівська область) - у січні склав депутатські повноваження Владислав Атрошенко після обрання на посаду мера Чернігова.

1 серпня Центральна виборча комісія завершила встановлення результатів виборів.