Каськів намагався втекти до Куби - ГПУ

Про це під час брифінгу заявив заступник генпрокурора Євген Єнін.

"Зухвалість цього персонажа у соціальних мережах зіграла з ним злий жарт. Вона інтенсифікувала наші зусилля і протягом дуже короткого часу ми домоглися прийняття владою Панами ордеру про тимчасовий арешт Владислава Каськіва. Більше того, завдяки візиту посла України Руслана Спіріна, якому окрема подяка, протягом буквально двох трьох діб до панамської влади було доставлено оригінал запиту про допомогу, у якому вимагаємо видачі Владислава Каськіва", - наголосив Єнін.

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Він повідомив, що правоохоронцями опрацьовувалися як повітряний, так і морський шляхи.

"За результатами скоординованих зусиль панамською владою Владислава Каськіва та його близьких, які також перебували разом з ним, було внесено до систем пізнання зовнішності. Відповідно, навіть його спроби змінити зовнішність чи залишити територію республіки Панами будь-яким способом були б одразу заблоковані. Останніми днями було виявлено спробу Владислава Каськіва купити квиток на Кубу, однак у встановлений момент він не з'явився на посадку, де його чекали представники місцевих спецслужб. Водночас за результатами успішно проведеної спеціальної операції сьогодні вночі його успішно було затримано", - повідомив прокурор.

"Наразі ми чекаємо офіційного підтвердження факту затримання Каськіва, а також обставини проведення цієї операції каналом Інтерполу. Через різницю в часі інформацію ми отримаємо сьогодні пізно ввечері", - наголосив Єнін.