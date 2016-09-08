Друга спроба: Каськіва затримали в Панамі – ГПУ

У Панамі затримали колишнього голову Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами Владислав Каськів. Про це повідомив генеральний прокурор Юрій Луценко, передає "РБК-Україна".

Читайте такожГПУ провела вже 13 обшуків у справі керівництва Держінвестпроекту часів Януковича

За словами генпрокурора, протягом 48 годин має відбутися слухання по справі Каськіва.

"У разі його згоди на добровільну видачу, екстрадиція відбуватиметься за спрощеною процедурою і триватиме до 30 днів для узгодження всіх процедурних питань з українською стороною (надання даних представників України, які прибудуть в аеропорт Токумен (Панама - ред.) для здійснення передачі та узгодження всіх логістичних питань)", - заявив Луценко.

"У разі відмови Каськіва від добровільної видачі, за законодавством Панами стороні надається 60 днів для захисту своїх інтересів і подачі контраргументів на матеріали компетентних органів України. Однак, панамська сторона запевняє, що поки не бачить підстав для відмови у видачі Каськіва", - зазначив генпрокурор.

Луценко також підкреслив, що наразі в діях Каськіва на території Панами не виявлено порушень кримінального законодавства країни.

"У разі вчинення Каськівим кримінального злочину це не стане перешкодою його видачі, оскільки Україна і Панама зможуть домовитися про подальше повернення громадянина України в Панаму для проведення суду та відбування покарання (така практика використовується при видачі громадян США)", - додав генпрокурор.

Як повідомляв УНІАН, Каськів обіймав посаду голови Держагентства з інвестицій та управління національними проектами України у 2010-2014 роках.

18 серпня на брифінгу в Києві генпрокурор Юрій Луценко повідомив про затримання Каськіва панамськими правоохоронцями. Але без подання оригіналу українською стороною, переданого дипломатичним шляхом, не було підстав для повноцінного затримання. Тепер оригінал подання панамській стороні передано. За даними міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, Каськів вивів з України 255 млн грн.

Наприкінці березня цього року Каськів був оголошений у розшук у справі про розкрадання державних коштів в 2012-2013 роках (7,5 млн грн) - за укладеним Каськівим договором про надання рекламних послуг з ТОВ.

За даними ГПУ, Каськів розшукується за злочини, передбачені ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах) і ч. 2 ст. 366 КК (службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки).

20 серпня заступник генпрокурора Євген Єнін заявив, що ГПУ направила в Панаму клопотання про екстрадицію Каськіва. «Буквально в перший же день після затримання Каськіва ми поінформували в терміновому порядку компетентні органи Республіки Панама про те, що у нас є кримінальне провадження стосовно Каськіва, про те, що ми звернемося найближчим часом з проханням про його екстрадицію. І можу вас поінформувати, що станом на вчора наше клопотання про видачу Каськіва вже було передано в Міністерство закордонних справ України, і тепер вже дипломатичними виконавцями зазначені документи будуть направлені панамської стороні», - сказав тоді Єнін.

У блозі на «Українській правді» сам Каськів написав, що він не оголошувався в розшук Інтерполом.